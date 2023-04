Ekolis décline son offre de géolocalisation et traçabilité pour les utilitaires frigorifiques

Le télématicien spécialiste du transport routier étoffe son offre avec un nouveau service de géolocalisation et de gestion des flottes pour les VUL sous température dirigée.

La solution Ekolis repose sur un matériel connecté, rapide à installer dans l’habitacle des véhicules utilitaires (- 3,5 tonnes) et relié à une nouvelle génération de sondes de mesure de la température des unités frigorifiques conformes à la norme EN 12 830. Les informations collectées remontent vers le portail de gestion « Infinity by Ekolis » offrant aux utilisateurs plusieurs fonctionnalités : géolocalisation, édition des courbes de température, système d'alerte, rapports de tournée certifiés, éco driver, coaching et service client dédié. Une application mobile est également à disposition des conducteurs. L'entreprise précise qu'à terme, « l’offre de services sera amenée à évoluer avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités ».

L'offre sera lancée et disponible à la commercialisation à partir du 12 avril, date du lancement du salon exclusif froid logistique innovation qui se tiendra dans le cadre du Marché international de Rungis. « Avec cette solution, Ekolis permet à tous les acteurs du transport sous température dirigée de bénéficier sur leur flotte de véhicules légers des mêmes fonctions de traçabilité que celles disponibles pour les véhicules lourds. C’est une avancée majeure en matière de gestion de flotte et de respect de la chaine du froid, notamment pour toutes les entreprises de livraison du dernier kilomètre », précise Guillaume Perdu, fondateur d’Ekolis.