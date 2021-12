Ekolis intègre l'e-CMR TransFollow dans sa plateforme Infinity

Lors du salon Solutrans, qui s’est tenu en novembre 2021 à Lyon, Ekolis avait officialisé un partenariat avec le leader de la lettre de voiture électronique (e-CMR) TransFollow, donnant lieu à l'intégration du module e-CMR au sein de la plateforme Infinity.

L'e-CMR TransFollow sera désormais accessible aux entreprises de transport sur la plateforme Infinity ainsi que sur l'application mobile associée : « L'ensemble permet d'envoyer les lettres de voiture électronique vers le smartphone du conducteur qui pourra actualiser toutes les informations à chaque opération de chargement ou déchargement et collecter la signature des partenaires et clients au format numérique. Ces données remonteront automatiquement vers la plateforme Infinity interfacée à TransFollow pour être ensuite facilement partagées avec les donneurs d'ordre. La solution offre ainsi une visibilité en temps réel des opérations à tous les acteurs de la chaîne et permet aux transporteurs d'accélérer les processus administratifs de facturation ».

« L'intégration de l'e-CMR TransFollow n'est qu'une première étape de notre stratégie de renforcement des services sur Infinity by Ekolis, dans le but de rapidement proposer aux transporteurs une gamme complète d'outils. Elle répond aux besoins des transporteurs d'accélérer leur digitalisation et la dématérialisation des documents de transport afin d'améliorer leur performance et le niveau de service offert à leurs clients », commente Guillaume Perdu, président d'Ekolis.