Télématique : Ekolis lance Driver

L'expert de la télématique annonce renforcer son offre et sa position sur le marché des services de gestion de flotte avec sa nouvelle application Driver by Ekolis.

Baptisée Driver, la nouvelle application d'Ekolis fait le lien entre les conducteurs et l'entreprise de transport. Elle est complémentaire et connectée à la plateforme Infinity. Cette application, compatible avec les systèmes iOS et Android, comprend quatre modules dédiés à la gestion du planning de mission, au guidage pendant les tournées, à la gestion des temps d'activité et au suivi des opérations :

Le module "planning" permet au chauffeur de consulter son plan de travail du jour et ses missions passées et à venir. Le module "carte" d'aide à la navigation affiche le trajet à effectuer avec les différents points de chargement et de livraison sur une cartographie. Il inclut des fonctions d'optimisation et plusieurs propositions de tournée en fonction du véhicule et des contraintes de la route. "Profil" fournit au conducteur les données sur ses heures de conduite, de repos, de travail sur la journée et des 15 derniers jours. Le conducteur a la possibilité de créer son profil afin d'indiquer ses propres points d'intérêt afin que ces derniers s'affichent sur la carte. Le module comprend aussi la fonction "notes" qui permet de saisir des informations et des remarques. Le module "mission" a le rôle d'accompagner le conducteur depuis la réception de l'ordre de transport jusqu'à la livraison, et lors du contrôle de l'état du véhicule avant le départ. Ce dernier module fournit les données de mission sur les marchandises à enlever, les documents de transport et la lettre de voiture électronique (e-CMR).

Par ailleurs, Ekolis a intégré un bouton SOS en cas d'urgence. Ce SafetyButton, accessible en bas à droite de l'écran, envoie une alerte sur la plateforme Infinity lorsqu'il est activé. L'entreprise reçoit l'information et peut entrer en communication avec le conducteur et/ou prévenir les services de dépannage, secours ou de police, etc.