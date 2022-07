Ekolis met en place un réseau national d’installateurs « certified by Ekolis »

Les transporteurs accèderont à terme à plus de cent ateliers répartis sur le territoire national agréés par Ekolis pour l’installation et l’entretien de ses solutions de gestion de flotte.

Ekolis annonce la création d’un réseau national de partenaires installateurs agréés, référencés pour l’installation et l’entretien de ses équipements embarqués sur les remorques dont le boitier EkoHub, les solutions TPMS, les sondes de températures, etc.

Au démarrage, la société s’appuie sur 40 partenaires, ateliers indépendants ou réseaux d’entretien poids lourds et se fixe pour objectif d’atteindre 100 partenaires certifiés d’ici la fin de l’année. Autodistribution Poids-Lourds et le Groupe Kertrucks font déjà partie des partenaires qui rejoignent le réseau certifié d’Ekolis.

« Aujourd’hui l’installation et la maintenance d’équipements embarqués peuvent constituer un frein à l’acquisition de solutions de gestion de flotte par les entreprises de transport. L’enjeu de ce réseau certifié est de pallier cette problématique en proposant à nos clients et prospects des services d’entretien garantis, simples et rapides partout en France » explique Guillaume Perdu, fondateur d’Ekolis.

Et d’ajouter : « Nous souhaitons offrir le meilleur service à nos clients, qui représentent aujourd’hui plus de 15 000 véhicules équipés de nos solutions, en leur proposant l’accès sur l’ensemble du territoire à des points de service et d’entretien certifiés et formés à l’installation et la maintenance de nos équipements »

Via ce réseau d’installateurs, les transporteurs pourront plus facilement et rapidement s’équiper ou remplacer les équipements à bord de leur flotte et bénéficier d’un ensemble de prestations d’entretien en atelier ou directement sur leur parc.