Élection présidentielle : les candidats reçus par la filière automobile le 14 mars

Les candidats à la présidentielle 2022 feront face aux acteurs de la filière pour détailler leur vision future de l'automobile et des mobilités. Toute la rédaction de votre média Auto Infos (Auto Infos Distribution, L'Automobile & L'Entreprise et Décision Atelier) sera mobilisée pour l'occasion.

À l'initiative de plusieurs fédérations professionnelles (Mobilians, Plateforme Automobile - PFA, Fiev et Csiam), l'ensemble des candidats à l'élection, qui auront validé leurs parrainages pour se présenter à la présidentielle, seront reçus le 14 mars prochain dans le cadre de la Salle Gaveau (Paris 8e arrondissement). Objectif : connaître les positions et propositions de chacun sur la transformation de la filière automobile, la transition énergétique et l'évolution des mobilités. Cette journée sera animée par le journaliste Pierre de Vilno. Toute la rédaction de votre média Auto Infos sera également mobilisée pour l'occasion afin de partager avec vous l'essentiel des actions envisagées.

Les candidats et leurs parrainages*

Pour l'heure, six candidats ont obtenu les 500 parrainages nécessaires pour se présenter au premier tour, qui aura lieu le 10 avril prochain. Il s'agit de :

Valérie Pécresse (1 945)

Emmanuel Macron (1 345)

Anne Hidalgo (1 074)

Nathalie Arthaud (529)

Fabien Roussel (529)

Jean Lassal (503)

D'autres n'en sont plus très loin :

Yannick Jadot (490)

Nicolas Dupont-Aignan (379)

Jean-Luc Mélenchon (370)

Marine Le Pen (366)

Eric Zemmour (291)

*données au 17 février 2022 / https://presidentielle2022.conseil-constitutionnel.fr/