Élections législatives : les propositions de l’Union TLF

À l’approche du premier tour des élections législatives qui se tiendra le 12 juin, l’Union TLF vient de publier ses trois propositions pour faire du secteur du transport et de la logistique un partenaire stratégique pour répondre aux défis économiques, sociaux et environnementaux des territoires.

L’organisation professionnelle explique que la décarbonation du secteur passera nécessairement par un soutien au verdissement des flottes mais aussi par un calendrier concerté et cohérent entre les échelons français et européens. Elle alerte sur le risque réel représenté par certaines zones à faibles émissions (ZFE-m) reposant sur des calendriers qui ne sont pas réalistes compte tenu des flottes, des infrastructures et des technologies disponibles.

L’Union TLF appelle à renforcer l’orientation professionnelle vers les métiers en tension du transport et de la logistique. « Le secteur transport et logistique est un formidable vecteur d’insertion et de mobilité professionnelle ! En recherche permanente de salariés, avec des emplois à pourvoir sur l’ensemble de la chaîne et pour tous profils, la filière contribue à faciliter l’accès ou le retour à l’emploi », explique l'Union TLF.

Enfin, le syndicat souhaite faire du transport un atout pour la réindustrialisation et l’attractivité des territoires. Selon lui, l’élaboration d’un schéma directeur combinant les espaces fonciers logistiques, les ports, aéroports et les zones industrielles permettra d’accompagner les projets de relocalisation et de faire de notre pays un carrefour logistique stratégique.

« La France doit veiller à l’attractivité de ses zones portuaires et aéroportuaires pour la vitalité de son économie, afin d’assurer la compétitivité de ses flux imports et exports. La fluidité des passages portuaires et aéroportuaires est pour cela essentielle, requérant une coordination de tous les acteurs pour la desserte du territoire et une lisibilité accrue des règlementations », explique l’Union TLF.