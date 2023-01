Electra et Ademe Investissement, partenaires pour le déploiement des stations de recharge

Electra accélère dans son développement alors que son parc s’élève déjà à près de 210 points de charge en France et que les premiers chantiers de ses stations en Europe sont lancés. L’entreprise, qui a levé plus de 175 millions d’euros courant 2022, reçoit le soutien d’Ademe Investissement qui s’engage à hauteur de 10 millions d’euros dans le cadre d’une joint-venture. De son côté Electra s’engage à hauteur de 10 millions d’euros dans ce partenariat. Objectif : développer plus rapidement l'installation de stations auprès des hôtels et commerces indépendants en zones péri-urbaines.

Ce partenariat permettra de financer la construction et l’exploitation d’un réseau d’environ 300 points de charge d’ici à 3 ans. Les utilisateurs pourront accéder à la charge via l’application Electra et profiter de la réservation. Le paiement pourra être fait en ligne ou directement sur les bornes qui seront toutes équipées d’un terminal de paiement sans contact.

« Pour répondre à la demande croissante de solutions de recharge électrique, nous avons choisi d’accompagner Electra, acteur français majeur de la recharge rapide, dans le développement de leur réseau auprès des acteurs indépendants. Ce maillage complètera le déploiement des stations Electra dans les centres-villes et auprès de grands comptes et permettra aux utilisateurs des zones péri-urbaines de bénéficier d'une expérience client optimisée », commente Boris Ravignon, P-DG de l’Ademe et président d’Ademe Investissement.

Et Aurélien de Meaux, directeur général d’Electra, d'ajouter : « Nous sommes ravis de la confiance d’Ademe Investissement qui soutient l’innovation d’une entreprise 100 % française qui œuvre au profit de mobilités plus durables et participe à l’accélération de la transition écologique. Ce partenariat envoie un signal fort et nous motive à aller encore plus vite, plus loin et plus fort. »