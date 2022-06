Electra va équiper en hubs de recharge rapide et ultra-rapide le groupe hôtelier Accor

AccorInvest, propriétaire, investisseur et exploitant hôtelier, a signé un accord avec Electra pour équiper 68 sites en bornes de recharge rapide (22 kW) et ultra-rapide (150 à 300 kW).

Le déploiement des 362 points de charge interviendra en plusieurs vagues à partir de 2023, principalement en zones urbaines, en commençant par Paris et Lyon. Electra, en charge de l'installation et de l'exploitation de chaque station, fournira des équipements et services correspondant aux besoins spécifiques des clients de chaque enseigne présente au sein du portefeuille d'hôtels de AccorInvest (F1, IBIS, Mercure, Novotel…). Le réseau hôtelier offrira ainsi un maillage territorial pour répondre aux attentes des clients particuliers et des flottes professionnelles partenaires d'Electra.



Ces hubs de recharge seront intégralement alimentés en énergie verte et accessibles à tous, qu'il s'agisse des clients des hôtels, des particuliers en itinérance ou encore des flottes (taxis, VTC, logistique, autopartage, etc.), via l'utilisation simple de l'application Electra, d'un pass de recharge ou d'une carte bancaire au prix de 0,44 €/kWh TTC. Pour les professionnels, Electra propose un dispositif adapté avec des prix dégressifs, une plateforme dédiée, le suivi de la consommation en temps réel, une facturation unique mensuelle détaillée ainsi que la possibilité de réserver des créneaux. Les électromobilistes pourront par ailleurs bénéficier des services des hôtels pendant la charge de leur véhicule.

« Les équipes d'AccorInvest sont fières de ce partenariat avec Electra, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie ESG, notamment par la fixation d'objectifs ambitieux de réduction des émissions carbone. Notre réseau d'hôtels offre un maillage territorial unique, qui doit être mis au service des utilisateurs de voitures électriques », commente Franck Bermond, directeur technique et construction et référent ESG AccorInvest.



« Nous sommes ravis de ce partenariat avec un acteur majeur tel qu'AccorInvest qui va permettre à des milliers d'électromobilistes de trouver plus simplement un point de recharge qui soit fiable et rapide. Cet accord nous permet également de nous ancrer plus encore dans les principales métropoles de France autour des grands axes routiers, des gares et des aéroports », déclare Aurélien de Meaux, CEO d'Electra.