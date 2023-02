Electric Drive : l’offre de garantie pour véhicules électrifiés de CarGarantie

La garantisseur CarGarantie s’apprête à lancer en France une solution destinée à assurer les véhicules électriques : Electric Drive. Elle concerne aussi bien les véhicules neufs que d’occasion. En fonction de leur besoin, les acheteurs de véhicules peuvent se protéger pendant 12, 24 ou 36 mois contre les frais de réparation inattendus.

Le produit est disponible pour les véhicules électriques de toutes les marques. Pour les véhicules neufs, l'assurance peut être souscrite pendant la garantie constructeur en vigueur, pour les véhicules d'occasion en même temps que la vente du véhicule.

« Avec ce produit, l’objectif est de montrer l’exemple en matière de qualité et d’améliorer la satisfaction de la clientèle et donc sa fidélité à l’égard du distributeur. L'étendue de l'Electric Drive comprend une couverture complète spécifique à tout ce qui est électrique, qui n'exclut que quelques composants, comme par exemple les pièces d'usure. En collaboration avec les concessionnaires, nous avons décidé que nous préférions proposer un bon rapport qualité-prix et une longue durée de vie allant jusqu'à 36 mois » explique Gil Warembourg, directeure France de CarGarantie.

Electric Drive sera introduit sur les marchés français, allemand, italien, autrichien et suisse. L’offre est déjà disponible au Benelux.