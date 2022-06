Electric Test Days : l'électromobilité s'expose à Paris le 19 juin

Cette journée dédiée au marché naissant du véhicule électrique permet à ceux qui le souhaitent de pouvoir s'essayer à la conduite de ces voitures ou deux-roues zéro émission. En faisant passer les visiteurs derrière le volant de véhicules électriques, l'évènement se donne ainsi pour ambition de favoriser une mobilité plus durable.

Ainsi, selon Yann Azran, co-organisateur de l’événement, « l’objectif des Electric Test Days est de créer une expérience unique et concrète. Pour passer d’un véhicule thermique à un véhicule électrique, le test est indispensable : il faut apprivoiser le nouveau fonctionnement de la motorisation, expérimenter les nouvelles sensations de conduite. »

Au programme : neuf véhicules 100 % électriques ou hybrides rechargeables parmi les dernières nouveautés (Kia EV6 et le dernier e-Niro, Skoda Enyaq iV, Volvo C40 Recharge et XC40 Recharge, Audi Q4 e-tron, Volkswagen ID.5...) et un scooter électrique (Seat Mo 125).

La participation à l'événement est gratuite et l'entrée au Parc Floral incluse, afin de proposer un moment convivial et familial.