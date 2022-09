Électrification des flottes : 44 000 véhicules rejoignent l'initiative EV100

Parmi les nouveaux venus figurent la société pharmaceutique et bioscientifique Bayer, la banque multinationale britannique Barclays, le fournisseur international de services financiers Allianz SE, la société indienne de commerce agroalimentaire WayCool et le fournisseur d'instruments de précision Spectris Plc. Les parcs automobiles de ces entreprises représentent au total plus de 44 000 véhicules, dont l'avenir est désormais 100 % électrique. Soulignant davantage leur engagement à électrifier le transport routier, en plus de leurs flottes respectives, WayCool et Spectris Plc se sont aussi engagés à installer une infrastructure de recharge sur leurs sites à l'usage du personnel et des clients.

« Nous accueillons chaleureusement nos cinq nouveaux membres qui ont pris l'engagement audacieux d'électrifier leurs flottes et de déployer une infrastructure de recharge d'ici à 2030, commente Sandra Roling, directrice des transports chez Climate Group. Il est étonnant de penser qu'en seulement cinq ans, EV100 a connu une croissance si rapide. Nous continuerons à pousser d'autres entreprises, constructeurs automobiles et gouvernements du monde entier à travailler avec nous pour garantir que l'avenir du transport routier sera électrique », avance la responsable de l'initiative.

Depuis son lancement en 2017, EV100 a ainsi vu s'engager 128 entreprises, souvent d'envergure internationale, dans ses rangs parmi lesquelles des Français comme EDF, Schneider Electric ou encore Capgemini. Cette démonstration positive de la transition énergétique des flottes automobiles privées a déjà conduit au passage à l'électrique de 200 000 véhicules. D'ici à 2030, plus de 5,5 millions de véhicules de flotte devraient avoir terminé leur « transition zéro émission ».