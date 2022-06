Électrification haute tension : Valeo Siemens eAutomotive sur orbite

Valeo Siemens eAutomotive, qui sera intégré à 100 % à l’équipementier français en juillet 2022, annonce avoir d’ores et déjà dépassé l’objectif de plus de 4 milliards d’euros de prises de commandes pour des technologies d’électrification haute tension pour la période 2021-2022. L’entité est en avance de sept mois sur son calendrier prévisionnel.

Sur le marché en forte accélération de l’électrification haute tension, Valeo Siemens eAutomotive annonce qu’il a d’ores et déjà dépassé le seuil des 4 milliards d’euros de commandes pour la période 2021-2022.

Valeo Siemens eAutomotive a déjà séduit 20 constructeurs automobiles

Les commandes portent sur les chaînes de traction complètes ou ses composants (moteur électrique, onduleur, réducteur, chargeur embarqué et DC/DC) et concernent notamment les nouvelles technologies 800 volts à base de carbure de silicium (SiC). Les commandes émanent de clients des principaux marchés automobiles mondiaux (Europe, Amérique du Nord et Chine). Valeo a convaincu plus de vingt constructeurs automobiles, généralistes comme premium, et d’ici à fin 2022, plus de 90 modèles embarqueront ses technologies.

L’électrification haute tension devrait représenter 35 % de la production automobile mondiale à l’horizon 2030

« L’atteinte de cet objectif de prises de commandes avec sept mois d’avance sur notre feuille de route témoigne de l’accélération de Valeo et Valeo Siemens eAutomotive sur le marché de l’électrification haute tension, en ligne avec les objectifs du plan Move Up présenté par Valeo en février 2022 », pointe Xavier Dupont, président du pôle Systèmes de propulsion de Valeo et membre du directoire de Valeo Siemens eAutomotive.

Selon plusieurs analystes, la valeur du marché mondial de l’électrification haute tension va significativement augmenter dans les prochaines années pour s’établir à 92 milliards d’euros en 2030 (soit une croissance CAGR de 17,5 % entre 2021 et 2030). En 2030, le marché des véhicules équipés d’une propulsion électrique haute tension représentera 35 % de la production automobile.