Electrique : Axalta Refinish accompagne les carrossiers dans la transition

Axalta Refinish propose aux carrossiers, qui sont toujours plus appelés à réparer des véhicules électrifiés, un ensemble d’outils et d’éléments d’informations spécifiques.

Le fabricant de peinture Axalta Refinish étoffe ses offres sur le marché EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) avec la commercialisation d’un kit de réparation nécessaire pour des interventions sûres sur les véhicules électriques.

« La prévalence des véhicules électriques est en pleine augmentation et les carrossiers doivent être prêts à réparer parfaitement ces véhicules, en toute sécurité, malgré les défis et les nouvelles exigences qu'ils représentent. Les outils et les informations contenus dans notre kit constituent le moyen idéal pour les carrossiers de s'adapter » estime Olaf Adamek, directeur de marque chez Axalta Refinish EMEA.

La nouvelle offre se découpe en quatre kits d’équipement. Le kit « Universel de découplage » contient les outils de base nécessaires pour travailler sur les véhicules hybrides et full électriques. Le kit « Signalisation » offre aux carrossiers du matériel pour marquer et délimiter la zone de travail où le véhicule est en cours de réparation, tandis que le kit « Premiers Secours » comprend tout ce qu’il faut pour prodiguer les premiers soins si un accident survenait durant la réparation. Est de même proposée une servante complète qui comprend tous les accessoires et outils nécessaires pour déconnecter de manière sûre la batterie d'un hybride ou d'un VE.

Des vidéos et des posters d’informations

En outre, le pack comporte deux vidéos et des posters illustrant la réparation des VE. La première vidéo présente la technologie Fast Cure Low Energy d'Axalta conçue pour le séchage à basse température et qui, lorsqu'elle est utilisée dans le cadre d'un système complet, permet aux carrossiers de réduire les temps de traitement de près de 50 %, et la consommation d'énergie jusqu'à 70 %. Dans la deuxième vidéo, un expert d'Axalta Refinish rend visite à un carrossier et démontre comment l’atelier gère le processus de réparation des véhicules électriques. Les posters fournissent un guide sur les points à prendre en compte avant de commencer le travail, à l’intérieur de la cabine de peinture, et une fois la réparation terminée. Par exemple, ils mettent en évidence ce que les carrossiers doivent vérifier lors de l’évaluation initiale des risques, ce à quoi il faut penser pour la préparation et le séchage de la peinture, et les points clés à retenir durant tout le processus.