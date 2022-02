Electrique : Hella Gutmann adapte le mega macs X avec le module e-Mobility

Les outils de diagnostic se mettent à la page de l’électrique. C’est notamment le cas du mega macs X commercialisé depuis peu par l’équipementier Hella Gutmann. L’outil, conçu pour évoluer et recevoir de nouvelles fonctionnalités dans le temps, est désormais complété avec le module e-Mobility qui regroupe tout ce que les réparateurs ont besoin de savoir sur les interventions sur les véhicules électriques, comme les risques encourus et les informations techniques. « On voit de tout sur le terrain où le véhicule électrique n’est pas toujours consigné quand il doit l’être et où les garagistes interviennent sans être habilités » constate Clément Perrin, responsable de l’équipement de garage chez Hella.

Le module e-Mobility est justement là pour guider les professionnels dans les bonnes pratiques, mais pas que. Il permet également de faire le diagnostic de la chaine de propulsion électrique de nombreux véhicules, de la Renault Zoe à la Tesla Model X, notamment autour de la batterie et de sa gestion (lecture des défauts, paramétrage, codage…). « Il y a un nombre impressionnant de données. Il y a 300 lignes qui ne concernent rien que les capacités de cycles charges-décharges de la batterie » souligne Clément Perrin.

Le module logiciel permet de même de connaitre l’état de santé de la batterie durant les révisions ou en cas de revente du véhicule. Il autorise aussi bien sûr les nombreuses mises à jour des boitiers de gestion de la batterie. Certaines de ces mises à jour softwares, dites « critiques », s’accompagnent de bulletins techniques.

Parallèlement, Hella Gutmann s’apprête à commercialiser un module MT-HV de mesures spécifiques des hautes tensions, au-delà de 80 volts et jusqu’à 1000 volts, nécessaire pour contrôler une résistance, un courant, une tension de toute la partie électrique. Un boitier développé par les équipes danoises de chez Hella, en avance sur le sujet de l’électrification des véhicules.

Le module se connecte en Bluetooth sur le mega macs X. Une fois le dialogue établi entre le module et l’outil de diagnostic, une fenêtre s’ouvre pour guider l’opérateur dans la prise de mesure qui n’est pas sans risque. L’affichage des grandeurs mesurées s’opère de manière numérique ou sous la forme d'un graphe.