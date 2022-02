Electrique : la France proche de la Chine en part de marché en 2021

Le classement établi par statista.com montre que le France et la Chine ne sont pas si loin en part de marché des ventes de véhicules électriques en 2021. En volume, la différence reste colossal, avec une parc chinois 10 fois plus important qu'en France.

Les ventes de véhicules 100 % électriques ont connu une accélération spectaculaire l’an dernier. Elles ont plus que doublé pour atteindre environ 4,4 millions d'unités selon les informations publiées par statista.com, reprises du bilan de PwC. Sans surprise, la chine représente de loin le marché le plus important avec 2,9 millions de ventes.

Mais si l’on résonne en part de marché, on s’aperçoit contre toute attente que l’Europe est championne, tirée par la Norvège et ses 64,5 % des ventes 2021 en full électrique. Les autres pays nordiques comme les Pays-Bas et la Suède affichent aussi un taux hors-norme, appuyé par des mesures d’incitation très fortes. Il s'est vendu l'an passé en Europe de l'Ouest 1,2 million de véhicules électriques avec une part de marché de 11,2 %.

Avec un score de 10 % des ventes en 2021, la France n’est pas si mal placée dans le « palmarès » et se classe juste en dessous de la Chine. En volume, bien évidemment, la différence est énorme avec 24 634 immatriculations en France. Le parc chinois est 10 fois plus important que celui de la France. Etonnant aussi : les États-Unis et le Japon sont à la traîne.