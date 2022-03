Electrique : le Gouvernement lance son appel à projets

Pour accompagner les acteurs du transport routier dans leur transition écologique, les trois ministères, que sont ceux de l’Ecologie, du Transport et de l’Industrie, annoncent l’ouverture de l’appel à projets soutenant l’acquisition de véhicules lourds électriques et l’installation de bornes de recharge adaptées à leur usage. Cet appel s’adresse à tout type d’entité (publique ou privée) désireuse de participer au déploiement de la mobilité lourde électrique.

Ce dispositif, opéré par l’Ademe, vise à soutenir l’acquisition et la location longue durée de véhicules lourds électriques, ainsi que l’installation de bornes de recharge adaptées à leur usage. Le montant de l’aide pour l’acquisition ou la location longue durée d’un véhicule atteint 65% de l’écart de coût d’acquisition entre le véhicule électrique et un véhicule diesel équivalent, dans la limite de 100 000 € pour les poids lourds, les bus et cars, portée à 150 000 € pour les tracteurs routiers. L’installation des bornes de recharge électrique est, quant à elle, sera soutenue à hauteur de 60% des coûts d’investissement. Deux relevés intermédiaires sont prévus les 1er juin et 12 septembre 2022

Les projets peuvent être soumis jusqu’au 2 décembre 2022 sur la plateforme

Les renseignements relatifs à cet appel à projets peuvent être obtenus auprès de l’Ademe en écrivant à l’adresse suivante : AAP-ECOSYSVLELEC@ademe.fr.