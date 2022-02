Electrique : LKQ Europe lancera son réseau Moobi en France en fin d’année

LKQ Europe ne cache plus ses ambitions en matière d’électromobilité, domaine dans lequel il ambitionne d’être leader. Il ne souhaite pas attendre dix ans pour le démontrer en investissant dès aujourd’hui et en demandant à ses réseaux de commencer à se former et à s’équiper.

LKQ Europe anime au Pays-Bas un réseau de spécialiste de l’électrique, Moobi. Le distributeur a de même lancé en Norvège, avec sa filiale Mekonomen, une labellisation électrique des ateliers. L’enseigne Moobi sera lancé en Belgique fin mars et en France en fin d’année. Le concept sera présenté durant le salon Equip Auto. « Nous souhaitons faire avancer les mentalités autour de l’électrique, souvent synonyme de baisse de chiffre d’affaires. Nos études montrent que le panier moyen des réparations est proche de celui du thermique. Elles sont plus rares mais plus coûteuses. Et contrairement à ce que l’on pense, il y a toujours un marché pour les liquides » avance David Colantonio, responsable des nouveaux concepts chez LQK Fource.

Il faut dire que le modèle économique de Moobi diffère sensiblement d’un atelier traditionnel avec la vente de véhicules électriques et de bornes de recharge, installation et abonnement compris. Les garages sont aussi des lieux de recharge publics présents dans les applications de navigation. « A nous de profiter des opportunités de ces premiers contacts » lance David Colantonio. La maintenance des batteries sorties de leur période de garantie, aujourd’hui de 8 ans, est aussi dans le scope de LKQ. Selon le distributeur, le marché serait en Europe, en 2030, d’un million de batteries à réparer. En juin 2021, le groupe annonçait proposer en Amérique le reconditionnement des batteries avec le rachat de Green Bean Battery.

Dossier complet à découvrir sur le SAV des véhicules électriques dans le prochain numéro de Décision Atelier.