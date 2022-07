Électromobilité : les 5 points marquants du premier semestre 2022

+ 28 % de véhicules électriques vendus

Avec près de 35 000 mises à la route et 16,9 % de parts de marché, les immatriculations de véhicules électriques et hybrides rechargeables ont, en juin 2022, confirmé la tendance observée depuis le début de l’année. Sur l’ensemble du premier semestre 2022, les immatriculations de véhicules 100 % électriques ont progressé à près de 28 % à 99 635 unités. Si l’on intègre les véhicules hybrides rechargeables, dont la baisse des ventes est amorcée, la progression est de + 8,3 % sur les six premiers mois de l'année, ce qui correspond à 162 794 modèles immatriculés et à 17 % de parts de marché.

Du côté des flottes d'entreprise, la part de marché de l'électrique sur le S1 est de 6,08 % et de 8,11 % pour les hybrides rechargeables, selon les chiffres de l'Arval Mobility Observatory. Sur le marché BtoB, les 100 % électriques voient leurs immatriculations (VP + VUL) progresser de +12,22 % sur six mois, à 21 881 unités. Les hybrides rechargeables subissent un coup d'arrêt depuis plusieurs mois : en cumul depuis janvier, leurs immatriculations reculent de -8,87 % à 29 181 (VP + VUL).

>> À LIRE AUSSI : RSE et verdissement des flottes : un tandem gagnant ?

Top 10 des VP électriques immatriculés en juin

Modèle Volume Évolution N-1 Peugeot e-208 2 860 + 51 % Renault Twingo 2 158 + 125 % Renault Zoe 2 048 - 39 % Tesla Model Y 1 964 NC Renault Mégane e-Tech 1 854 NC Fiat 500e 1 843 + 30 % Dacia Spring 1 325 + 138 % Tesla Model 3 1 047 - 79 % Hyundai Kona electric 618 + 25 % Citroën e-C4 568 + 143 %

Top 10 des VUL électriques immatriculés en juin

Modèle Volume Évolution N-1 Citroën ë-Jympy 180 + 109 % Pegeot e-Expert 146 + 106 % Renault Zoe 110 - 44 % Renault Master e-Tech 83 + 938 % Renault Kangoo e-Tech 50 - 90 % Goupil G4 50 + 39 % Peugeot e-208 45 + 6 % Citroën ë-Berlingo 39 + 255 % Fiat e-Ducato 39 + 680 % Mercedes e-Sprinter 38 + 46 %

64 546 points de recharge ouverts au public

À la fin du premier semestre, la France compte près de 65 000 points de charge publics sur son territoire, selon le baromètre de l’Avere-France et du ministère de la Transition énergétique, réalisé sur la base des données de Gireve. Si c'est encore loin de l'objectif des 100 000 fixés il y a maintenant deux ans, la croissance rapide des installations demeure encourageante. Avec une hausse de 48 % en un an, le nombre de points de recharge suit une évolution satisfaisante. Depuis janvier 2022, ce sont ainsi près de 11 000 prises qui ont vu le jour.

60 % des aires de service des autoroutes équipées

Alors que les vacances des Français ont démarré, il est rassurant de lire qu'à fin juin désormais 60 % des aires de service du réseau concédé sont équipées en recharge rapide (source : ASFA). C’est presque deux fois plus d’aires équipées qu’au printemps 2021. Autrement dit, les automobilistes peuvent trouver sur les autoroutes une station de recharge tous les 80 km en moyenne. Cela représente près de 800 points de recharge, dont 70 % sont à très haute puissance, supérieure à 150 kW. Le taux d'équipement en infrastructure dédiée devrait atteindre les 100 % d’ici à la fin de l’année. Une dynamique qu’il apparaît nécessaire de maintenir pour répondre aux besoins des utilisateurs de véhicules électriques, de plus en plus nombreux.