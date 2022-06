Electromobilité : des constructeurs convaincus mais dans le flou selon Castrol

En fin d’année dernière, Castrol a interrogé 100 dirigeants de constructeurs automobiles, sur 10 marchés clés mondiaux, dont la France, pour connaitre leur vision sur la transition vers le véhicule électrique.

Il ressort qu’une grande majorité (97 %) des dirigeants est convaincue de pouvoir respecter les dates d’élimination imposées par le gouvernement pour les véhicules à moteur thermique (2035). Toutefois, ces derniers ne savent pas clairement comment y parvenir : seulement 40 % des sondés estiment que leur entreprise est actuellement prête pour se passage à l’électromobilité.

Près des deux tiers (66 %) déclarent que la transition est la priorité stratégique de leur organisation. Cela se reflète dans l’évolution des dépenses de R&D. L’étude a révélé qu’en 2015, seulement 11 % des dépenses étaient axées sur les véhicules entièrement électriques. Un chiffre qui a presque doublé pour atteindre 21 % aujourd’hui. Cette part devrait atteindre les 31 % d’ici 2025, soit près de trois fois plus en 10 ans.

Le plus grand obstacle qui ralentit la transition de l’industrie vers les véhicules électriques est le coût élevé des batteries, 56 % des dirigeants mondiaux du secteur automobile le mentionnent comme une préoccupation. Les autres obstacles les plus importants sont la disponibilité des infrastructures de recharge (43 %) et le manque de compétences technologiques (40 %).