Électromobilité : la Feda demande aux députés de revoir la copie

Alors que les députés fraîchement élus commencent à siéger en session extraordinaire, la Feda (Fédération des distributeurs de pièces détachées) appelle les élus à s’engager sur la voie d’une mobilité durable accessible à tous alors que les deux tiers des Français se déplacent en voiture.

Dans un courrier qu’elle vient de leur adresser, le syndicat alerte sur le calendrier et les modalités de la conversion à l’électrique, en leur demandant d’agir pour qu’elle ne soit pas un facteur supplémentaire de « ségrégation spatiale et sociale ».

5 ans de plus pour l’arrêt du thermique

Si la France avait décidé de bannir les moteurs thermiques en 2040, l’Europe a anticipé cette interdiction en l’avançant de 5 ans. Un changement inacceptable pour la Feda qui réclame le maintien de la date de 2040. « Une telle trajectoire est d’autant moins soutenable sur le plan social qu’elle est conjuguée à la mise en place, d’ici à 2025, de zones à faibles émissions dans 45 agglomérations. Représentant le tiers de la population française, ces métropoles risquent de constituer, pour les populations vivant en périphérie, de véritables zones d’exclusion », justifie-t-elle.

Pour l’organisation, le passage à l’électrique sera pour les Français très difficile, voire impossible, compte tenu du coût de ces véhicules et des aides à la conversion jugées réduites. Elle considère que porter le véhicule électrique de 12 à 100 % des ventes en seulement 14 ans constitue un pari extrêmement risqué qui laissera probablement des millions de ménages sur le bord de la route, privés d’accès à l’emploi, à la santé ou à la culture, et plus largement aux activités et services essentiels concentrés au cœur des métropoles.

Une aide pour contrer l’inflation du prix du carburant et des pièces

En outre, face à la baisse du pouvoir d’achat des ménages, la Feda demande une aide avec des mesures fortes en faveur de leur budget mobilité. L’organisation rappelle non seulement la hausse du prix des carburants mais aussi celle des pièces détachées, entre 8 et 10 %.

