Electromobilité : partenariat en vue entre Iveco et Enel X

Iveco annonce avoir signé un protocole d’accord avec le fournisseur de solutions de recharge Enel X (Groupe Enel). Le contrat prévoit d'explorer une éventuelle collaboration qui libérera le potentiel de l'e-mobilité pour les véhicules utilitaires en Europe, en mettant l'accent sur les véhicules utilitaires légers, les poids lourds et les bus. Les deux sociétés évalueront comment les camions électriques Iveco peuvent soutenir la transition de la flotte d'Enel vers des véhicules à zéro émission, tout en examinant de nouvelles opportunités conjointes dans d'autres segments de transport.

La collaboration vise également à développer une offre commune portant sur l'e-mobilité des flottes commerciales, y compris, mais sans s'y limiter, les infrastructures de recharge pour les véhicules utilitaires légers et lourds.

Les 2 entreprises s'appuieront sur leur expertise pour évaluer l'interopérabilité de l'infrastructure de recharge Enel X avec les véhicules électriques Iveco, et le développement conjoint potentiel de services avancés comme par exemple, la recharge intelligente et le V2G.

« Le protocole d'accord que nous signons aujourd'hui avec Enel X marque le début d'une collaboration stratégique pour Iveco avec l'un des acteurs les plus avancés du secteur de l'énergie. Nous sommes convaincus que cela créera des opportunités pour accélérer encore la transition énergétique que nous conduisons » a commenté Luca Sra, président de la division Truck Business du groupe Iveco.

Pour Valerio Vadacchino, responsable mondial des e-Bus chez Enel X : « Nous accompagnons la décarbonisation des villes grâce à des solutions innovantes et durables basées sur deux piliers : l'électrification et la digitalisation. Nous jouons un rôle actif depuis plus d'une décennie, en particulier dans l'électrification des transports publics, en offrant des services à valeur ajoutée pour plus de 3 000 bus électriques. »