Electromobilité : Stellantis, Saft et le CNRS réinventent l’architecture électrique des batteries.

Après 4 ans de recherche et de développement, le CNRS, Stellantis et Saft viennent de dévoiler un prototype de batterie qui intègre l’électronique de puissance du convertisseur AC/DC. Le pack batterie n’a donc plus besoin d’onduleur pour la charge. Le courant alternatif de charge est directement injecté dans le pack.

Selon l’équipe en charge de ce projet nommé IBIS, composée de 25 ingénieurs des 3 compagnies, cette intégration permet de créer une batterie plus efficace, plus fiable et moins coûteuse, avec au passage un gain d’autonomie des véhicules électriques. L’ensemble reste moins encombrant, moins pesant et moins contraignant à implanter au sein du véhicule.

Un démonstrateur stationnaire, opérationnel depuis l’été 2022, fait l’objet de brevets et marque, selon ses concepteurs, une rupture majeure par rapport aux systèmes de conversion d’énergie électrique actuellement utilisés.

« Dans le domaine de l’électromobilité, le projet IBIS est sur le point de réaliser un véritable changement de paradigme dans la conception des groupes motopropulseurs électriques », s’enthousiasment les 3 partenaires qui indiquent se concentrer maintenant sur la construction d’un prototype de véhicule entièrement fonctionnel qui sera testé sur les bancs de développement Stellantis et les pistes d’essai ainsi que sur les routes ouvertes.

L’équipe du projet IBIS, financé par le Plan France 2030, administré par l’ADEME et coordonné par Stellantis, compte mettre cette technologie à disposition sur les véhicules des marques Stellantis avant la fin de cette décennie.

« Ce système de batterie révolutionnaire pourrait marquer une étape décisive dans l’engagement de Stellantis à fournir une technologie utile, facile et avancée pour tous », explique le constructeur.