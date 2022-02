Eléphant Bleu dévoile ses perspectives pour 2022

Eléphant Bleu annonce avoir retrouvé son niveau de fréquentation des stations d'avant crise et a même enregistré une hausse par rapport aux années 2020 et 2019. En 2021, l'enseigne a créé quatre centres, transformé 12 stations concurrentes et près de 60 sites ont doublé leur offre de lavage automatique. Au total, le réseau compte aujourd'hui 460 centres, 220 franchisés et 360 portiques. Par ailleurs, Eléphant Bleu a continué le développement des services dédiés aux automobilistes et l'optimisation de l'activité des centres afin de fluidifier le parcours client. Le réseau poursuit ainsi le déploiement du dispositif de paiement sans contact sur les pistes haute pression et les aspirateurs, déjà disponible dans une quarantaine de centres. Pour 2022, Eléphant Bleu a le projet de vingt créations de site et l'installation de 40 portiques.

En outre, le réseau poursuit sa stratégie RSE mêlant la réduction de l'empreinte environnementale du lavage et la sensibilisation aux bonnes pratiques.