Eléphant Bleu intègre le paiement à son application mobile

Eléphant Bleu lance un moyen de paiement pour le règlement des prestations de lavage automobile depuis l'application mobile. L'expertise informatique, bancaire, digitale et marketing ont travaillé de concert pour co-développer un système. Le projet entend améliorer et simplifier l'expérience client. En plus du mode de paiement, l'application simplifie le parcours de lavage de l'automobiliste, qui n'a qu'à scanner, appuyer sur « marche » puis « stop » et paye la prestation après le lavage. De plus, le paiement via l'application permet à l'automobiliste d'avoir accès aux offres de fidélité et promotionnelles tout au long de l'année, ainsi que des exclusivités.

Eléphant Bleu vante cinq bénéfices au paiement mobile :

La liberté : avec un moyen de paiement rapide, sans fil d'attente pour acheter des jetons ou une clé de lavage.

L'économie : le client ne paie que ce qu'il a consommé.

La simplicité : le scan du QR Code permet d'établir la connexion avec l'application. Les icônes « marche » et « stop » commandent la piste haute pression, le portique, les services de l'espace de nettoyage et le gonfleur.

L'accès à l'information : l'application donne accès aux bons plans, exclusivités, conseils et met en relation via un chatbot.

La mémoire : l'application garde tout l'historique.

Eléphant Bleu fait appel à Adyen afin de sécuriser le paiement et les données bancaires. Dans un premier temps, l'enseigne teste le nouveau service dans quatre centres pilotes afin de consulter l'avis des clients. Puis le paiement mobile sera élargi à une centaine de centres équipés et géolocalisés sur l'application.