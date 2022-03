Éléphant Bleu nomme un nouveau responsable du réseau de franchise

À la tête du réseau de franchise, Jean-Christophe Rogez a pour mission de piloter l'animation, la distribution des équipements, pièces et consommables, mais également de gérer l'administration des ventes et le développement. Soutenu par son équipe d'une vingtaine de collaborateurs, le nouveau responsable doit aussi accompagner la croissance de l'enseigne, le lancement de nouveaux services et la dynamique commerciale. Jean-Christophe Rogez indique : « Travaillant en binôme avec Stéphanie Meder depuis mon arrivée, j’assure auprès du réseau la continuité d’une feuille de route orientée sur la qualité de notre offre de lavage et de service, la montée en puissance de nos outils digitaux, l’accompagnement des franchisés Eléphant Bleu dans la gestion opérationnelle de leurs centres, la pérennité et l’essor de leur activité. Nous poursuivons la collaboration étroite avec les représentants du réseau, membres de notre Comité d’Enseigne, dans l’écoute, le partage de compétences et la convivialité. »

Jean-Christophe Rogez est entré chez Éléphant Bleu en 2017 où pendant quatre ans il a mis en place une stratégie de forte expansion. L'année 2021 a enregistré 16 ouvertures, accueilli 12 franchisés et implanté 30 nouveaux portiques. L'objectif pour 2022 est d'ouvrir 20 nouveaux centres et d'implanter 40 portiques.