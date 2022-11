Eléphant Bleu s'inquiète de l'avenir de la filière du lavage

Face à la sécheresse, le Gouvernement a pris mesures contraignantes en ce qui concerne la consommation d'eau et les consommateurs d'eau comme les stations de lavage. Certaines ont du fermer partiellement ou totalement, certaines le sont encore. Eléphant Bleu dénonce une "situation complexe et préoccupante".

Eléphant Bleu alerte sur la crise que traverse la filière du lavage automobile. L'été 2022 a été très chaud et la sécheresse se poursuit alors que l'automne est bien avancé. L'État a pris des mesures concrètes afin de réduire la consommation d'eau assorties de la publication d'un Guide sécheresse . Ce dernier contraint notamment à la fermeture, partielle ou totale, des stations de lavage en cas de pic de sécheresse. Ainsi, sur les 11 000 centres de lavage implantés sur le territoire, 93% ont été concernés par ces fermetures au pic de la crise (août 2022). En ce qui concerne plus particulièrement Eléphant Bleu, 43% du réseau sont encore touchés par des arrêtés préfectoraux, avec une moyenne de 57 jours de fermeture. Eléphant Bleu et ses franchisés s'inquiètent également sur les conséquences sur la préservation de la ressource en eau, sur la pollution et sur l'économie. Pour Yves Brouchet, directeur général d'Eléphant Bleu, « le rôle du centre de lavage est de répondre de façon vertueuse à un besoin de laver sa voiture par l'élimination des polluants et le recyclage de l'eau : la filière est un maillon de la transition écologique de la mobilité ». Yves Brouchet ajoute : « Empêcher les centres de remplir leur fonction est sanctionner par des effets durables sur les bonnes pratiques du lavage, l'environnement, sur l'économie locale et nationale, sur l'entrepreneuriat et l'image de la profession ».

Attentes et revendications