Eléphant Bleu salue « le grand plan eau » du ministère de la Transition écologique

La sécheresse hivernale amène Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, a déclaré la France en état d'alerte. Il a également fixé au 27 février la présentation d'un « grand plan eau » composé d'une cinquantaine de mesures. De son côté, Eléphant Bleu partage les idées du volet sobriété qui pousse les Français à « modérer leur consommation d'eau potable ». L'enseigne en profite pour rappeler son rôle de dépollution de la mobilité, ainsi que son usage responsable de l'eau en quantité et en qualité. Sur une année, les 7,7 millions de lavage réalisés en moyenne par Eléphant Bleu génèrent 2 800 tonnes de boues qui sont collectées par des organismes agréés (l'enseigne précise que chaque lavage génère 360 g de boues chargées d’hydrocarbures et de métaux lourds). En intégrant les trois premières fonctions d’une station d’épuration (décantation, déshuilage et collecte), un centre Eléphant Bleu pré-traite l’eau et en restitue 95 % dans le circuit des eaux usées. Par ailleurs, en 2022, le lavage à domicile a généré une surconsommation de 210 litres d’eau par lavage, soit plus de 2,5 millions de m3 sur l’année.

En parallèle, l'enseigne revendique toujours la révision du Guide sécheresse et la reconnaissance de la fonction de dépollution des professionnels du lavage.