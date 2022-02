Elexia noue un partenariat avec Sinnek

La plateforme de gestion de sinistres et la marque de peintures premium pour carrosserie ont signé un accord pour l'utilisation de tous les produits de la marque destiné au réseau de réparateurs automobiles.

Avec cette accord, l'ensemble des 1 500 partenaires carrossiers Elexia bénéficient désormais d'un système de peinture premium à un prix compétitif. Sinnek propose un système de base mate à revenir Hydro, soit à partir d'eau offrant un très haut rendement, de réaliser des économie et d'assurer une excellente qualité de finition. Ce système permet également d'optimiser les temps d'application et de séchage. En complément de la gamme de peinture, Sinnek propose une gamme de mastics, apprêts, vernis, etc.

En outre, ce partenatiat permet à Sinnek, entreprise espagnole, de renforcer et de consolider son implantation sur le marché français.