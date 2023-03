Eligio Catarinella prend la tête du marketing et de la communication d’Alfa Romeo

Eligio Catarinella remplace Francesco Calcara à la direction du marketing et de la communication d'Alfa Romeo. À la tête de ce département depuis la création de Stellantis, ce dernier rejoint Free2move eSolutions.

Diplômé de l'université polytechnique de Turin et titulaire d'un master en gestion du marketing de l'université d'économie de Turin, Eligio Catarinella a commencé sa carrière au sein du groupe Fiat en 2005. Depuis, il justifie d’une expérience de 18 années au sein de l’industrie automobile. Il a occupé divers postes au sein de l’entreprise dans le domaine des ventes et du marketing, tant en Italie qu'à l'étranger. Il a notamment été responsable du marketing produit Lancia/Chrysler pour la région EMEA de 2012 à 2014, directeur marketing Fiat & Abarth pour l'Italie de 2014 à 2016, responsable Alfa Romeo et Jeep Suisse de 2016 à 2018. Eligio Catarinella est ensuite revenu en Italie, début 2019, en tant que responsable de la division marketing et communication de FCA Italie, gérant ainsi le portefeuille de produits de toutes les marques. À partir d'avril 2020, il est devenu responsable des marques Fiat & Abarth pour l'Italie en tant que directeur général.

« En tant que passionné de voitures depuis toujours, travailler chez Alfa Romeo est un rêve. Je suis honoré de rejoindre cette équipe à un moment aussi crucial et difficile que la transition de la marque vers l'électrification, et fier de pouvoir soutenir les ambitions d'Alfa Romeo de devenir la marque premium mondiale de Stellantis », souligne Eligio Catarinella.