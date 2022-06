Elis s’engage avec l’acquisition de 11 Renault Trucks E-Tech D

Spécialiste des solutions de location-entretien d'articles textiles et d'hygiène bien-être, le groupe Elis entreprend de décarboner sa flotte de camions en se dotant de 11 Renault Trucks E-Tech D, des véhicules 100 % électriques principalement destinés à la livraison et au ramassage de linge chez ses clients parisiens et clermontois