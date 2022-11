Elite Auto et Autosphere au coude à coude

Nos confrères de Capital viennent de dévoiler le palmarès de la septième édition des meilleures enseignes sur le marché français. Pour le secteur automobile, on trouve notamment la catégorie « Mandataires et distributeurs » où on se départage après la virgule. Avec 7,12, Elite Auto devance Autosphere, 7,11 !

Capital vient de révéler son palmarès annuel des meilleures enseignes de France. Dans le périmètre automobile, on trouve notamment la catégorie « Mandataires et distributeurs » et la concurrence fait rage, le podium se déclinant comme suit :

1/ Elite Auto : 7,12

2/ Autosphere : 7,11

3/ Auto-IES : 7,07

La promesse du « satisfait ou remboursé »

« Ce palmarès récompense le travail des équipes Autosphere engagées dans l’accompagnement de ses clients tout au long du parcours d’achat, en concession, sur internet ou via son centre d’appel. La qualité de services et la satisfaction client sont au cœur de la stratégie de la marque distributeur qui veille à garantir à ses clients le meilleur choix de véhicules et de services automobiles, et s’engage avec la promesse satisfait ou remboursé », précise un porte-parole d’Emil Frey France par voie de communiqué.

La qualité du service comme viatique

« Nous sommes très fiers de figurer dans ce palmarès du magazine Capital, qui récompense les meilleures enseignes pour leur qualité de service. C’est tout le sens du travail des équipes au quotidien qui est ainsi mis en lumière. Merci aux consommateurs qui nous ont distingués. Nous nous attacherons à poursuivre dans cette voie pour une qualité de service sans cesse remise en question et améliorée », souligne encore Olivier Kempf, directeur marketing marque Autosphere chez Emil Frey France.

Rappelons que ce palmarès est réalisé avec l’Institut Statista et qu’il comprend une grande enquête en ligne auprès de 20 000 consommateurs. Elle s’articule autour de trois grands critères de notation : l’attention portée au client, le niveau d’expertise, et la volonté de recommander l’enseigne.