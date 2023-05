Embellie printanière sur le marché des flottes automobiles

Les immatriculations de véhicules en entreprises ont connu une nouvelle hausse pour le troisième mois consécutif, à +12,5 % (58 973 VP + VUL) selon les chiffres de l’Arval Mobility Observatory. Un résultat flatteur en apparence puisque si l’on compare le bilan mensuel avec celui d’avril 2019, avant la crise sanitaire, il ressort alors en baisse de - 21,3 %.

Dans le détail, les VP tirent toujours le marché BtoB avec des mises à la route en hausse de + 14,2 % à 37 092 unités. Le bilan des VUL est également positif, pour le second mois d’affilée, à + 9,8 % et 21 881 unités. Côté énergies, les immatriculations de modèles 100 % électriques affichent une croissance de +80,4 % (5 790 VP + VUL), avec un nouveau mois de forte progression pour le segment des VUL électriques (+121,5 % à 1 918 unités). Les véhicules hybrides rechargeables repassant dans le vert (+9,9 % - 4 984 VP + VUL), tandis que les hybrides non rechargeables décrochent la plus forte hausse (+39,6 % - 7 620 VP+VUL). Enfin, si les modèles thermiques représentent encore 66 % des immatriculations sur le marché entreprise, l'essence voit ses immatriculations VP + VUL augmenter de +26,7 % (15 438 unités), tandis que le diesel recule de -10,2 % (23 387 unités).

Un début d'année plutôt positif

Avec le même nombre de jours ouvrés par rapport à 2022, le marché entreprise affiche sur les quatre derniers mois une hausse de +8,6 % à près de 250 200 mises à la route. Par rapport à 2019, l'écart se resserre petit à petit avec un retard de -14,7 %. Malgré les hausses successives de mars et avril, au cumul les VUL restent toujours dans le rouge (-1,4 % - 88 056 unités). Les VP sont en croissance positive (+14,9 % - 162 139 unités). Les immatriculations de modèles 100 % électriques progressent de + 78,2 % (25 168 VP + VUL) et dépassent une nouvelle fois en volumes celles des hybrides rechargeables (+ 12,4 % à 21 643 VP + VUL). Et si les modèles essence signent sur quatre mois une progression de +28,1 % (64 011 VP + VUL), les diesel régressent de 15,5 % (100 361 VP + VUL). Au total, les parts de marché des différentes énergies s'établissent à fin avril à :