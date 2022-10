Emil Frey France achète une quatrième concession BMW Motorrad dans le Sud-Ouest

Emil Frey France confirme son entrée dans le deux-roues avec l’acquisition de la concession Espace Motos 86 implantée à Biard, en banlieue de Poitiers (Vienne). Cet établissement devient le quatrième point de vente BMW Motorrad du groupe Emil Frey France, après le rachat récent des trois sites du groupe Préférence Services. Cet ensemble représente plus de 1 000 véhicules neufs. Positionnées dans le sud-ouest de la France, ces concessions se situent sur une zone déjà couverte par Emil Frey France, notamment avec la marque BMW. Cette entrée dans le deux-roues reste donc liée, pour le moment, au groupe BMW. Cet ensemble sera géré en interne au sein du pôle dédié à la marque sur le sud-ouest de la France. Ces rachats successifs représentent deux belles opportunités sur un marché du deux-roues beaucoup plus morcelé que celui de l’automobile. En effet, les groupes sont plus rares dans la distribution moto et il est difficile d’y entrer en acquérant rapidement de gros volumes. Emil Frey France entre donc dans cet univers par la grande porte, même si le distributeur pèse déjà lourd chez BMW et que le constructeur est ouvert aux rapprochements entre deux et quatre roues.

Espace Motos 86

La concession Espace Motos 86 est détenue par la société Moto Passion, dirigée par Sébastien Guérin. Ce point de vente représente la marque BMW Motorrad à Biard, en proche banlieue ouest de Poitiers. Située à proximité de l’aéroport de Poitiers, la concession est voisine d’autres établissements représentant les principales marques de deux-roues. Espace Motos 86 offre tous les services proposés par BMW Motorrad, en vente VN, VO et après-vente. L’entreprise rassemble cinq collaborateurs, qui rejoignent donc Emil Frey France.