Emil Frey France et BCAuto Enchères lancent le CRVO de Lens

Emil Frey France et BCCAuto Enchères viennent de lancer la production de leur deuxième centre de rénovation des véhicules d’occasion (CRVO) implanté à Lens.

Emil Frey France et BCAuto Enchères poursuivent le déploiement de leurs centres de rénovation des véhicules d’occasion. Le deuxième établissement vient de démarrer ses activités à Lens, neuf mois après l’annonce de sa création. Il prend modèle sur le premier centre, installé à Ingrandes-sur-Vienne. Le site de Lens s’étend sur une surface totale de 18 500 m2. Il regroupe le centre de rénovation mais aussi deux nouvelles plateformes de pièces de rechange centralisées, destinées aux concessions Ford et Renault du distributeur. L’établissement de Lens a bénéficié d’une subvention de l’Etat en tant que projet industriel structurant, dans le cadre du plan France Relance. La mise en place rapide de cet outil et ses retombées socioéconomiques sont entrées dans le cadre de ce plan.

Démarrage progressif

Le lancement de l’activité a eu lieu le 14 mars, avec la prise de fonction des équipes de lavage, d’expertise et de pièces. Après les premières expertises effectuées, les équipes mécanique, carrosserie, préparation et contrôle qualité ont débuté leur travail. Enfin, les opérateurs photos ont pu commencer la prise d’images des véhicules. Au total, 140 collaborateurs travaillent déjà dans l’établissement. Ils devraient être 200 en fin d’année, lorsque le site aura atteint son rythme de croisière. Cet établissement est destiné principalement aux 58 concessions du groupe installées dans le nord de la France, ainsi qu’aux besoins de BCAuto Enchères et de ses clients. Près de 45 000 véhicules d’occasion devraient être rénovés chaque année dans ce centre.