Emil Frey France et Hess se vendent mutuellement des concessions dans l’Est de la France

Emil Frey France et le groupe Hess viennent de signer un accord d’achat et de vente de plusieurs concessions Renault-Dacia et Nissan dans l’Est de la France. Une manière de se répartir un territoire de manière cohérente pour les deux groupes.

Emil Frey France et le groupe Hess viennent de signer un accord pour l’acquisition et la vente de plusieurs concessions Renault-Dacia et Nissan dans l’Est de la France. Cette opération comprend l’achat par Emil Frey France au groupe Hess des sites Renault-Dacia de Saint-Avold et de Forbach (Moselle), ainsi que de l’établissement Nissan de Saint-Avold. Dans le même temps, Emil Frey France cède au groupe Hess son unique point de vente Renault-Dacia dans le Bas-Rhin, implanté à Saverne. Une transaction qui répond à la stratégie de déploiement des deux entreprises.

Logique géographique

Cet accord entre les deux groupes vise à structurer de manière cohérente leur présence respective dans le Grand Est. Ainsi, cette transaction intervient après le rachat en décembre 2020 au groupe Car Avenue d’Alca Automobile, qui regroupait trois concessions Renault-Dacia à Sarreguemines, Sarrebourg et Saverne. Ce dernier point de vente, situé dans le Bas-Rhin, est donc aujourd’hui revendu au groupe Hess dans le cadre de l’accord passée entre les deux distributeurs. De leur côté, les établissements Renault-Dacia et Nissan repris par Emil Frey France sont tous situés en Moselle. Un département dans lequel le groupe est largement présent, avec des sites à Metz, Longwy, Thionville, Sarreguemines et Sarrebourg. Une sorte de partage cordial au sein d’un territoire régional important. « Le développement de notre présence dans le Grand Est est une étape clé dans la stratégie du groupe » souligne Hervé Miralles, président d’Emil Frey France et Belgique. Les nouveaux venus dans l’univers Emil Frey France sont donc accueillis au sein des équipes de Philippe Ponchelet pour Renault-Dacia et de Bruno Andrieux pour Nissan. L’ensemble représente près de 750 véhicules neufs et d’occasion supplémentaires pour Emil Frey France.