Emil Frey France évite les impayés dans ses ateliers

Face à la flambée des prix et à la baisse du pouvoir d’achat, le groupe Emil Frey France soutient le portefeuille de ses clients. En effet, à travers le réseau national de sa marque commerciale Autosphere, le distributeur leur permet de régler en 3 ou 4 fois (ou en différé de 15 à 30 jours) leur facture suite au passage de leur véhicule en atelier. Pour mettre en place cette facilité de paiement, le groupe de distribution a fait appel à l’entreprise Pledg.

Quelle démarche suivre ?

Concrètement, une fois le devis validé, le réceptionnaire après-vente envoie un lien de paiement au client qui renseigne ses coordonnées bancaires pour y accéder et confirmer son éligibilité. Une fois la commande validée, le client reçoit son échéancier de paiement auquel s’ajoutent des frais basés sur un pourcentage de la commande. Selon l’option choisie, il règlera le jour de la transaction uniquement le tiers ou le quart du montant final, puis sera prélevé tous les 15 à 30 jours pour le reste des mensualités. De son côté, Pledg se charge de régler dès la transaction l’intégralité de la somme aux concessions, diminuant alors le risque financier. Pledg se charge ainsi de gérer les impayés. « La signature de ce partenariat confirme notre volonté d’apporter un service complet et simple à nos clients au travers de notre réseau autosphere » commente Thierry Gauchet, directeur financement, services et nouvelles mobilités au sein d’Emil Frey France.

Après 6 mois de test, cette nouveauté est disponible au sein des 250 concessions auto et moto du groupe Emil Frey France. Pour rappel celui-ci distribue 29 marques et est l’importateur officiel de Mitsubishi, Subaru et SsangYong sur le marché français. En 2022, cet opérateur a vendu sur le territoire 227 554 véhicules neufs et d’occasion pour un chiffre d’affaires consolidé de 4,9 milliards d’euros.