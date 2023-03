Emil Frey France est le nouvel actionnaire de Kertrucks à hauteur de 35 %

35 % et plus. Le groupe Emil Frey France vient d’annoncer son intention de prendre 35 % du capital du groupe Kertrucks. Spécialisé dans la distribution de véhicules industriels, celui-ci représente une soixantaines de sites dans le Grand Ouest (Bretagne, Pays de Loire et Nouvelle Aquitaine) et emploie 900 collaborateurs. En 2022, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de l’ordre de 350 millions d’euros.

Si pour l’heure, le premier groupe de distribution automobile française s’engage dans le capital de Kertrucks à hauteur de 35 %, l’opérateur vise une « montée progressive » afin d’acquérir l’intégralité de la société d’ici 5 ans au plus tard. Emil Frey France met ainsi en lumière ses ambitions de diversification de ses activités, exprimées dans son plan AERO 2025. Il précise de surcroît sa volonté de « développer rapidement des synergies industrielles avec ses autres métiers », d'autant que le groupe Kertrucks intervient dans six domaines d'activités, tels que la distribution et la maintenance de véhicules industriels et utilitaires (Renault Trucks, Piaggio, Freegones) de semi-remorques (Fruehauf, Benalu, Nooteboom) et de carrosseries frigorifiques (Lamberet). La location courte et longue durée de véhicules industriels (Clovis Location), le négoce de pneumatiques (BestDrive), la réparation de Cars & Bus (Iveco Bus) et la maintenance d’équipements hydrauliques (Techydro) complètent l’offre de l'acteur.

Une organisation stable pour 5 ans

« La rencontre avec Jean-François et Patrick est avant tout une rencontre humaine, explique Hervé Miralles, président du groupe Emil Frey France. Dans le cadre de notre Stratégie AERO 2025, la diversification est un axe majeur. Cette rencontre transformée en opportunité permettra au Groupe Emil Frey France de créer une nouvelle branche d’activité tout en mettant à profit ses savoirs faires. Elle fait entrer le groupe Emil Frey France dans une nouvelle dimension et montre réellement notre volonté de faire de la diversification une réalité ». L’accord entre les deux acteurs de la distribution prévoit sur Jean-François Auger et Patrick Ronsin, dirigeants et cofondateurs du groupe Kertrucks, restent à la tête de l’entreprise pour en poursuivre son développement pour une période minimale de cinq ans.

Une rentabilité additionnelle

Emil Frey France développe ainsi une nouvelle base de chiffre d’affaires et une rentabilité additionnelle à celle de son activité historique. Pour rappel, l’opérateur rayonne en France avec 266 concessions automobiles et distribue 29 marques auto et motos. Il est l’importateur officiel des marques Mitsubishi, Subaru et SsangYong sur le marché français. L’an passé, il a vendu plus de 227 554 véhicules neufs et d’occasion sur l'ensemble du territoire via sa marque propre Autosphere, pour un chiffre d’affaires consolidé de 4,9 milliards d’euros. Le groupe Emil Frey France développe également des activités de conception et distribution de pièces détachées, ainsi que du reconditionnement de voitures pour les professionnels de l’automobile.