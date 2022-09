Emil Frey France rachète trois concessions BMW Motorrad dans le Sud-Ouest

La distribution automobile investit le monde de la moto. Une évolution dans l’air du temps, alors que les constructeurs eux-mêmes se définissent aujourd’hui comme des fournisseurs de mobilité au sens large. Si les passerelles sont nombreuses entre l’automobile et le deux-roues, peu de concessionnaires automobiles avaient franchi le pas il y a encore quelques années. Quelques histoires familiales avaient poussé certains acteurs dans les deux univers, à l’image du groupe Chapat notamment. La présence de BMW, Honda et Suzuki sur les deux marchés avaient également poussé quelques distributeurs dans le monde passionnel du deux-roues. Depuis quelques années, l’évolution de la société et du marché de l’automobile a fait bouger les lignes. Seat a même intégré à son catalogue un scooter électrique, fabriqué à l’origine par la marque espagnole Silence. Pour un concessionnaire, compléter son offre en proposant des deux-roues est devenu logique.

Nombreux exemples

Les groupes déjà présents chez BMW et Honda notamment, ont pu profiter de certaines opportunités au sein de la branche deux-roues. Globalement mieux structurés que leurs confrères du scooter et de la moto, les distributeurs automobiles ont repris des points de vente avec la bénédiction du constructeur. Une stratégie particulièrement développée entre BMW et BMW Motorrad, avec des groupes comme BYmyCAR, GCA et Lempereur, par exemple. Chez Honda, le groupe Vulcain représente depuis plusieurs années les deux activités sur la métropole lyonnaise, tout en possédant une concession BMW Motorrad dans cette même ville. L’appartenance de Ducati à Audi créé aussi des passerelles, à l’image du groupe Priod, représentant de ces deux marques. Au sein d’une marque récemment relancée comme Indian Motorcycle, on retrouve également des acteurs comme Chopard ou LG Automobile. Emil Frey France rejoint donc tous ces distributeurs impliqués dans le deux-roues en faisant son entrée chez BMW Motorrad.

Une entrée par la grande porte pour Emil Frey France

La transaction en cours entre Emil Frey France et Préférence Services porte sur trois concessions BMW Motorrad, implantées à Anglet, Bayonne et Bordeaux. Une zone particulièrement intéressante, puisqu’elle comprend la métropole bordelaise et une région propice à la pratique du deux-roues. Ces points de vente sont dirigés par Stéphanie et Lionel Mestron par l’intermédiaire d’une holding, dont le chiffre d’affaires a atteint 715 300 euros en 2021, pour un résultat net de 418 800 euros. Pour mémoire, BMW Motorrad propose une large gamme de motos et de scooters premium. La marque a pris le virage de l’électrique, puisque tous ses futurs modèles urbains seront à batterie, à l’image du récent scooter CE 04. Depuis plusieurs années, la firme progresse sur le marché français, en battant ses propres records de vente.