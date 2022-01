Emil Frey France renforce encore sa représentation chez Renault et Dacia

Premier groupe de distribution automobile français avec 250 concessions, Emil Frey France annonce l’acquisition de deux concessions Renault & Dacia et de leurs annexes, qui étaient auparavant détenues par les groupes Durand et Partouche. Ces acquisitions complètent la plaque Renault-Dacia Provence du groupe et viennent renforcer sa présence dans cette zone géographique. Ces acquisitions s’effectuent dans le cadre de la stratégie réseau du groupe visant à mettre en place, pour chaque marque, des plaques parfaitement structurées et cohérentes géographiquement. Les rachats sont effectifs depuis le 4 janvier 2022.

Un panier de près de 3500 ventes VN et VO

Les deux concessions Renault et Dacia concernées par ces rachats sont celles du groupe Partouche à Istres, incluant l’agence de Martigues, ainsi que celle du groupe Durand à Salon de Provence. Déjà présent dans les Bouches du Rhône, le groupe constitue une plaque Renault en Provence densifiée et homogène autour de l’étang de Berre (Aix/Pertuis, Marignane/Vitrolles, Salon et Istres/Martigues). Il augmente ainsi son volume de vente de 2500 véhicules neufs et de 900 véhicules d’occasion (à particuliers).

Les 130 collaboratrices et collaborateurs des concessions acquises rejoignent donc les équipes de Yoann Monflier, directeur de la plaque Renault Provence du Groupe Emil Frey France. « Ces nouvelles acquisitions sont l’opportunité d’intégrer de nouveaux talents au sein d’Emil Frey France ; c’est, pour nous, un plaisir d’accueillir ces femmes et ces hommes dans nos équipes. En rejoignant les rangs d’une Equipe en mouvement, ils prendront part rapidement au succès du groupe ! », déclare Hervé Miralles, président d'Emil Frey France et Belgique.