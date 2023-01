Emil Frey France reprend la concession Citroën Dallard Côte Basque

Selon une notification de l’Autorité de la concurrence, Emil Frey France est sur les rangs pour le rachat de la société Dallard Côte Basque. Cette dernière appartient au groupe Dallard Automobiles et consiste en une concession Citroën implantée à Bassussarry (Pyrénées-Atlantiques). Sa situation géographique la place entre les villes de Biarritz et de Bayonne. Cette entreprise rassemble 45 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 28 millions d’euros en 2021. De son côté, Emil Frey France détient déjà une concession Peugeot à Bassussarry, une deuxième à Bayonne, ainsi qu’un point de vente BMW-Mini. Le groupe possède également une troisième concession Peugeot à Saint-Jean-de-Luz.

Dallard se déploie chez Speedy

Le groupe Dallard Automobiles représente les marques Citroën et DS Automobiles. Philippe Dallard avait acquis les concessions Citroën de Bassussarry et Saint-Jean-de-Luz en 2017, pour s’étendre vers la Côte Basque. Le groupe devrait donc bientôt revenir sur ses bases situées autour de Toulouse. L’entreprise familiale détient des établissements à Muret et Saint-Gaudens. Elle déploie une unité consacrée aux professionnels à travers Business Center by Dallard ainsi qu’un panel de services sous le label 360 by Dallard (location, livraison, service à domicile, camion atelier, etc.). La firme s’est également engagée auprès du réseau Speedy pour se développer sur l’entretien multimarques, avec le rachat de sept centres Speedy à Toulouse, Pau, Tarbes et Anglet. Une liste qui pourrait s’allonger cette année.