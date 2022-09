Emil Frey France s’engage à diminuer ses dépenses énergétiques

À la tête de plus de 250 concessions et d’une armée de 10 000 collaborateurs, le groupe Emil Frey France s’est engagé à réduire son empreinte carbone. Il entend diminuer de 10 % ses consommations de gaz et d’électricité pour le dernier trimestre 2022. Cet objectif sera rehaussé à 15 % dès le début du prochain exercice.

Pour ce faire, le premier distributeur de l’Hexagone préconise des « gestes simples » comme adapter le paramétrage d’extinction des enseignes lumineuses et des éclairages intérieurs/extérieurs de la concession à partir de l’horaire de fermeture, ou encore déclencher le chauffage uniquement si la température extérieure est inférieure à 19 °C et régler le chauffage sur 19 °C maximum.

Une participation collégiale

Les collaborateurs joueront également un rôle clé dans cette démarche puisque des référents sobriété seront nommés au sein de chaque point de vente du groupe. Ceux-ci auront pour mission de sensibiliser et responsabiliser les équipes sur les gestes simples d’économie du quotidien (impression des documents, utilisation des messages électroniques, tri des déchets, consommation d’eau, extinction des ordinateurs et des lumières, etc.). « À l’heure d’une crise énergétique majeure et de l’accélération du changement climatique, il est le devoir d’un groupe comme le nôtre de participer activement à la réduction de notre consommation d’énergie et d’en faire une priorité de chaque instant, insiste Hervé Miralles, président du groupe Emil Frey France. Fort de nos 10 000 collaborateurs, nous entendons agir vite et durablement. Nos objectifs sont ambitieux mais je sais pouvoir compter sur l’engagement de tous ».

Un compteur de suivi des consommations a été déployé. Tous les directeurs de sites et les managers peuvent désormais suivre les économies réalisées. En amont de ces nouvelles dispositions en faveur du climat, le groupe avait déjà fait installer des panneaux photovoltaïques pour alimenter ses installations en énergie et réduire ses factures.