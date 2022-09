Emil Frey France va mettre en valeur sa marque Autosphere sur le Mondial de l’Auto

Pour sa première participation au Mondial de l’Auto, Emil Frey France va donner un coup de projecteur sur sa marque commerciale Autosphere sur un stand de 250 m². L’occasion de valoriser son offre de véhicules d’occasion et reconditionnés et de proposer un stock de 15 000 voitures pendant l’événement.

Leader de la distribution automobile hexagonale, Emil Frey France va participer pour la première fois de son histoire au Mondial de l’Auto, qui se tiendra du 17 au 23 octobre 2022 à Paris, Porte de Versailles. Le groupe a logiquement choisi de mettre en avant sa marque Autosphere, spécialisée dans les véhicules d’occasion et reconditionnés, sur un espace d’exposition de 250 m² doté de relais digitaux.

« Autosphere souhaite marquer un grand coup en apportant sur le stand ses 15 000 véhicules grâce à un accès au stock en ligne depuis plusieurs tablettes. Une équipe de 15 personnes est mobilisée pour prodiguer des conseils et guider les visiteurs », précise un porte-parole de la marque, qui distribue 225 marques automobiles via plus de 250 concessions.

Une opportunité de recrutement pour le groupe

Soucieux de capter l’attention du grand public et de soigner son attractivité, le groupe organise pendant toute la durée du salon un jeu-concours spécial Mondial de l’Auto sur le stand Autosphere. À gagner : une Fiat 500 d’occasion et reconditionnée. Le tirage au sort est prévu le 25 octobre 2022.

Le groupe Emil Frey France va aussi profiter de l’événement pour faire de la pédagogie autour du principe de reconditionnement appliqué à l’automobile, ce qui permettra de vulgariser le savoir-faire de ses CRVO (pour « Centres de reconditionnement de véhicules d’occasion ») qui comptent parmi les références de cette activité.

Enfin, le groupe dirigé par Hervé Miralles déploiera des actions de recrutement, plusieurs métiers étant en tension de ce point de vue, pendant le salon. L’objectif sera de stimuler le recueil de candidatures (jeunes, profils en reconversion, etc.) et de promouvoir les nombreux et différents métiers du groupe.