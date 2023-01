Emil Frey passe de Lamborghini à Ferrari

Emil Frey Racing, écurie de course du groupe de distribution, quitte Lamborghini pour rejoindre Ferrari et faire courir la nouvelle 296 GT3. Un changement qui intervient alors qu’Emil Frey vient de devenir distributeur de la marque au cheval cabré à Munich (Allemagne).

Emil Frey Racing vient d’annoncer son passage de Lamborghini à Ferrari. L’écurie de course du groupe de distribution change de monture pour la saison 2023, après quatre années passées avec la Lamborghini Huracan GT3. Une association qui aura mené l’équipe au titre de champion international GT Open en 2019 et à la victoire au sein du championnat ADAC GT Masters en 2022. Une belle manière de clore ce partenariat avec la marque italienne. « Grâce à une très bonne coopération avec Lamborghini Squadra Corse, nous avons pu atteindre de trsè bons résultats ces dernières années. Nous les remercions sincèrement pour leur confiance et pour cette belle coopération », souligne ainsi Lorenz Frey-Hilti, patron de l’écurie. Intervenu tardivement, ce changement de monture et de constructeur n’est pas seulement lié à des motifs sportifs, même si la nouvelle Ferrari 296 GT3 devrait se révéler compétitive.

Développement en vue avec Ferrari ?

Ce passage chez Ferrari intervient peu de temps après que le distributeur ait récupéré la distribution de la marque dans la ville de Munich (Allemagne). « Depuis le mois d’octobre 2022, le groupe Emil Frey a été autorisé à représenter la marque Ferrari à Munich. Nous sommes heureux de travailler également avec Ferrari en compétition », commente Lorenz Frey-Hilti. L’attribution de ce point de vente marque l’entrée d’Emil Frey au sein du réseau Ferrari. En représentant la marque commercialement et sportivement, le groupe s’inscrit sans doute dans une démarche plus vaste que l’adoption d’un seul point de vente. En effet, sur le périmètre géographique d’Emil Frey, le réseau Ferrari reste encore partagé entre groupes et structures familiales plus réduites. Le potentiel est donc réel pour se positionner auprès d’une des marques les plus rentables du monde.