Emil Frey France va ouvrir sept sites Mitsubishi dans les Hauts-de-France

Cette nouvelle plaque vient renforcer le maillage de M Motors Automobiles France (MMAF) qui compte désormais 148 sites sur le marché hexagonal et outre-mer, dont 127 possèdent des activités VN et après-vente. Elle devrait ainsi se positionner dans le top 3 des plaques déjà existantes de l’importateur en France.

M Motors Automobiles France (MMAF), importateur exclusif des véhicules, pièces et accessoires de Mitsubishi Motors en France, et le premier groupe de distribution automobile dans le pays, Emil Frey France, ont mis en place, ce jour, une plaque régionale de distribution de la marque Mitsubishi dans les départements du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62). Notons que MMAF fait partie du groupe Emil Frey France dans la mesure où ce dernier est l’importateur officiel des marques Mitsubishi, Subaru et SsangYong en France.

Via son réseau Autosphere, Emil Frey France va ouvrir sept sites de distribution Mitsubishi dans les Hauts-de-France, qui seront répartis de la façon suivante : trois sites principaux seront implantés en périphérie de Lille, à Lens et Calais, et quatre sites annexes seront localisés à Arras, Dunkerque, Valenciennes et Maubeuge. À l’aide de ces nouveaux points de représentation, Emil Frey France anticipe un volume de ventes de l’ordre de 200 véhicules neufs, avant d’atteindre les 500 unités prévues en 2023. « L’implantation de la marque Mitsubishi dans le Nord s’est effectuée de façon très objective, la couverture locale d’Autosphere correspondait parfaitement à nos besoins, nous avons vu là une opportunité source de synergies très positives », confie Patrick Gourvennec, président MMAF.

Les sept concessions seront identifiables par la dénomination « MIHO by autosphere » inscrite sur leur façade. Déjà représentant de la marque Mitsubishi sur la zone parisienne, le réseau Autosphere a pour ambition de s'installer dans d’autres régions avec ces nouvelles affaires. « Avec la constitution de cette plaque régionale, le groupe Emil Frey France confirme son engagement et sa confiance envers la marque aux trois diamants à la fois en tant qu’importateur et distributeur », commente Hervé Miralles, président d'Emil Frey France et Belgique. En 2021, MMAF a réalisé 3 757 immatriculations et représente 0,17 % du marché français.