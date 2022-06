Emil Frey France met à jour la liste de son comité exécutif

Présidé par Hervé Miralles, le comité exécutif du groupe de distribution d’Emil Frey France va se réorganiser à compter du 1er juillet prochain. Grâce à ces nouveaux talents, l'opérateur entend ainsi « accélérer sa transformation ». De fait, premier groupe de distribution automobile français avec ses 266 concessions automobiles, qui représentent 29 marques, le groupe travaille activement sur la mise en place de son plan national de rénovation de véhicules d’occasions (CRVO) lancé conjointement avec BCAuto Enchères.

Hervé Miralles sera secondé par deux bras droit au poste de directeur général. Stéphane Caldairou aura la responsabilité de la direction financière, le secrétariat général, la stratégie métier VO, ainsi la direction de la transformation et de la diversification des métiers. Il pilotera également les travaux du comité RSE du groupe. Tandis que Vincent Gorce prendra quant à lui en charge la direction des activités industrielles et logistiques du groupe, ainsi que la stratégie métier après-vente et pièce de rechange. Il pilotera également les synergies et les partenariats stratégiques.

Un autre binôme a été nommé comme directeurs généraux des opération. Il s’agit de Thierry Groualle et Jean-Pierre Mesic. Ces derniers se partageront la responsabilité de l’ensemble de la direction du réseau de distribution du groupe.

Enfin Thierry Gauchet, qui supervise la direction finance et services, aura également la gestion du nouveau pôle mobilités et électrification.

Les autres membres du comité sont Frédéric Vuarin, Yorick Hessel (directeur de la Digital Factory d'EFF) et Thomas Martin (DRH).