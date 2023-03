Emmanuel Dussussois renforce le pôle automobile de Crédit Agricole Consumer Finance

Crédit Agricole Consumer Finance officialise l’arrivée d’Emmanuel Dussussois en qualité de directeur adjoint de la direction automobile et mobilité groupe. « Cette arrivée s’inscrit dans l’ambition de Crédit Agricole Consumer Finance d’être leader de la mobilité verte en Europe et consolide l’expertise de l’entreprise pour déployer sa stratégie : joint-venture avec Stellantis, intégration à 100 % de FCA Bank et Drivalia, développement des services dédiés à la mobilité, etc. », détaille un communiqué.

Emmanuel Dussussois fait valoir une riche expérience au sein de la Diac

Emmanuel Dussussois débute sa carrière en 1999 au sein de BNP Lease, désormais BNP Paribas Leasing Solutions, pour prendre part au développement du business. Deux ans plus tard, il intègre la Diac (RCI Bank and Services) dans des fonctions commerciales et en 2006, il est nommé directeur régional Sud-Est, puis directeur marketing France en 2009 et directeur des ventes France en 2013. En 2017, il quitte la France pour la Pologne, toujours chez RCI Banque, pour prendre la tête de la région East (Pologne, pays baltes, Tchéquie, Slovaquie et Hongrie). En 2021, il devient directeur de territoire en étendant son périmètre avec l’Ukraine, la Roumanie, la Turquie, le Maghreb (Algérie et Maroc) et la Corée du Sud.