Emmanuelle Serazin rejoint Huyndai Motor France en tant que directrice ventes corporate

Diplômée de l’ISC, Emmanuelle Serazin justifie de plus de quinze années d’expérience dans l’automobile. C’est la raison pour laquelle elle a été choisie par Huyndai Motor France pour occuper la fonction de directrice ventes corporate. Elle remplace Dominique Gobin, récemment promu au siège européen du constructeur. « L’expérience d’Emmanuelle Serazin dans le pilotage des valeurs résiduelles sera un atout essentiel dans le développement de la marque sur le marché français, dans les prochaines années, et qu’elle soit à même de proposer les offres les plus adaptées aux besoins des sociétés et plus généralement aux besoins de tous les clients en matière de nouvelles mobilités », confirme Lionel French Keogh, président de Hyundai Motor France.

Emmanuelle Serazin a débuté sa carrière en 2006 au sein du service client de Peugeot France, avant de rejoindre l’année suivante Nissan West Europe en tant que coordinatrice marketing ventes aux sociétés et véhicules d’occasion. De 2008 à 2011, elle a occupé le poste de chef de région Rhône-Alpes chez Honda France. En 2011, elle est revenue chez Nissan, d’abord au développement réseau pour la France, puis comme responsable de la fidélisation client pour l’Europe. Elle a ensuite été promue à la direction des ventes aux sociétés en 2017 comme responsable du développement des nouvelles mobilités, avant de prendre en charge, en 2018, les activités véhicules d’occasion, valeurs résiduelles et location courte durée à l’échelle européenne. Avant de rejoindre Hyundai, Emmanuelle Serazin occupait les fonctions de directrice des ventes corporate et chef de produit VUL de Nissan Europe depuis 2021.