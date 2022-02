En 2021, Alphabet France a affiché un taux de commandes record

Présente dans 31 pays et accompagnant chaque jour 700 000 conducteurs dont plus de 99 000 en France, Alphabet a signé une année 2021 des plus florissantes. Malgré le ralentissement de l’activité industrielle en raison de la crise sanitaire, auquel s’est couplé un allongement des délais des livraisons liées à la pénurie de semi-conducteurs, la filiale du BMW Group a vu son carnet de commandes atteindre la somme de 33 000. Un chiffre record qui équivaut à une progression de +43% par rapport à 2020 et de +19% par rapport à 2019, période de référence pré-Covid.

L’électrifié bondit aussi !

Puisqu’un exploit n’arrive jamais seul, le loueur a également observé une explosion des demandes de véhicules électrifiés. Pour preuve : sur le mois de décembre 2021, ces derniers ont représenté 40% des commandes enregistrées par Alphabet – respectivement 30% pour les hybrides et 10% pour les électriques. Une appétence pour la mobilité « branchée » qui s’accompagne d’un service agrémenté de deux nouvelles solutions mises en place en 2021. À savoir une cellule de consulting personnalisé pour guider les clients professionnels vers les meilleurs choix en matière de transition énergétique ; mais aussi le développement d’une carte mobilité couvrant notamment l’accès aux transports en commun, au covoiturage ou au partage de vélos, trottinettes et scooters.

Un champ de perspectives pour 2022

Forte d’une nouvelle identité de marque et d’un bilan plus que réjouissant, Alphabet entame 2022 avec enthousiasme. Parmi les projets envisagés, l’entreprise avance le renforcement de son engagement RSE comme de sa digitalisation pour améliorer ses outils. Car, comme le certifie Stéphane Crasnier, PDG d'Alphabet France, « notre ambition ne repose pas sur une croissance en termes de volume ou de parts de marché, mais sur la qualité de notre accompagnement et la pérennité de notre relation avec nos clients et l’ensemble de nos partenaires. » Par conséquent, 2022 marquera également la consolidation des liens du loueur avec les concessionnaires et autres acteurs du secteur afin de tenir un rôle toujours plus prégnant dans l’évolution d’un marché de la location B to B en constante mutation, comme en témoigne l’actuel contexte réglementaire et fiscal.