En 2021, le marché automobile (VP) est resté atone en Europe

Le mois de décembre est venu clôturer un second semestre 2021 difficile pour le marché automobile européen, avec un recul marqué de 22,8%, pour 795295 immatriculations. L’ensemble du G4 est largement dans le rouge : Italie (-27.5%), Allemagne (-26.9%), Espagne (-18.7%), et France (-15.1%). L’ACEA précise que les seuls marchés qui ont progressé représentent des volumes modestes (Bulgarie, Croatie, Lettonie et Slovaquie).

3,3 millions d'immatriculations de moins qu'en 2019 !

Au cumul de l’année 2021, le marché européen accuse un repli de 2,4%, à 9,7 millions de véhicules particuliers, donc sous la barre symbolique des 10 millions d’unités (seulement atteinte en intégrant la zone EFTA et le Royaume-Uni), malgré un chétif indice de comparaison sur 2020. La pénurie des composants électroniques a sévèrement frappé l’industrie automobile, plombant les plannings de production, particulièrement au second semestre. L’ACEA souligne qu’il manque toujours 3,3 millions d’immatriculations au marché européen par rapport à son d’avant crise, en 2019. Dans le G4, seul le marché allemand est orienté à la baisse (-10,1%), tandis que l’Italie (+5,5%), l’Espagne (+1%) et la France (+0,5%) affichent une modeste croissance.

Top 10 des marques automobiles en Europe (périmètre UE 26 pays)

Marque Immatriculations Evo/2020 1 Volkswagen 1082946 -6,7% 2 Peugeot 649514 -3,4% 3 Renault 638198 -16,3% 4 Toyota 583360 +9,7% 5 BMW 533843 +1,1% 6 Mercedes-Benz 513440 -14,4% 7 Skoda 504598 -9,8% 8 Audi 451898 -3,3% 9 Fiat 446225 -3,6% 10 Hyundai 428225 +18,2%

Top 10 des marques automobiles en Europe (UE + EFTA + Royaume-Uni)