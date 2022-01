En 2021 les coûts de réparation en carrosserie ont crû de 4,2 %

Selon l’analyse des expertises automobiles opérées par SRA, le coût de la réparation a augmenté de 4,2 % en 2021 par rapport à 2020. L’augmentation du coût moyen des pièces de rechange consommées est de 4,6 % (en considérant la gravité des chocs). La main-d’œuvre a augmenté de 2,8 % et la peinture de 4,2 %, un taux qui parait faible alors que les produits ont augmenté de l'ordre de 20 % l’an passé selon les distributeurs. Cet écart s’explique par le fait que les professionnels peinent à répercuter ces hausses au niveau de leurs factures.

Pour ce qui est des prix catalogues constructeurs, les tarifs des pièces sont en augmentation de 3,6 %. Les carrossiers ont affiché des taux horaire de +3,7 % et des tarifs des ingrédients de peinture de + 4,5 %.

« En 2021 après une nette évolution au premier trimestre, les prix et coûts des pièces ont augmenté de manière moindre sur les 3 trimestres suivants. L'augmentation à fin 2021 du prix des pièces de carrosserie à modèle constant s'élève à + 2,4 % et à + 3,6 % en prenant en compte les changements de modèle » explique SRA. Et de conclure : « quelques constructeurs tels que Renault, Dacia et MINI ont initialisé une baisse des prix des pièces en 2021. D'autres à contrario ont continué à augmenter le prix dont Seat (+ 8,5 %), plus de 7 % chez Peugeot et Skoda. Chez Volkswagen la hausse est de 6,7 %. »